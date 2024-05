NOTA DE FALECIMENTO

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr José do Carmo Bernardes, nascido no dia 08/09/1962 aos 71 anos. O Início do velório está marcado para o dia 17/05/2024 as 13:00 hs.

Era casado com a Sra Cleuza .

Deixa seus filhos Juliano, Dalva, Estevão, Rosa, Mateus, Paulo e Elza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 17/05/2024 ás 16:45 hs saindo o féretro do Velório Municipal ás 17:00 hs para Cemitério Nossa Senhora do Carmo- São Carlos.

Leia Também