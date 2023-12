SIGA O SCA NO

A Senhora: Ana Rodrigues dos Santos

Faleceu dia 20/12/23 em Rio Claro com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Inácio Pereira dos Santos e deixa os filhos: Kátia, Márcia, Luis Carlos, Silvio, Ana Lúcia, Elis Regina, Maria, José Rodrigues, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Analândia.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/12/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 07/05/1934.

A Senhora: Diana Cury

Faleceu dia 20/12/23 às 04:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Wilson Wady Cury e deixa os filhos: Cláudia Cury Fragalle viúva de Elder Pepino Fragalle, Wilson Wady Cury Junior c/c Graziana Galhardi O. Cury, Cynthia Cury, familiares e amigos.

O Velório está sendo realizado na Igreja Catedral, com missa de corpo presente às 11:00 horas e o féretro será realizado no dia 21/12/23 às 14:00 horas para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/09/1943.

A Senhora: Maria Aparecida de Souza de Paula

Faleceu dia 20/12/23 às 07:32 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. João de Paula e os filhos: Alessandro de Paula c/c Maria Aparecida de Paula, Alcimar de Paula c/c Vanessa Silva de Paula, Arison de Paula c/c Vânia de Oliveira de Paula, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 20/12/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 04/11/1957.

