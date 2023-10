SIGA O SCA NO

16 Out 2023 - 10h04 Por Da redação

A Senhora: Ilza Emy Ribeiro Bonato

Faleceu dia 15/10/23 às 18:25 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Antonio Bonato e os filhos: Adaizes, Ana Cecilia, Ada Edi, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/10/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho,289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/09/36.

A Senhora: Silvana de Paula Corbi

Faleceu dia 15/10/23 às 07:00 horas em Jaú com 60 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Renato Corbi e deixa os filhos: Danilo de Paula Corbi, Renato Corbi Junior, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 15/10/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 15/07/63.

