Nota de Pesar pelo falecimento de Ronaldo André, metalúrgico da Volkswagen

28 Out 2024 - 15h04

28 Out 2024 - 15h04 Por Da redação

A Direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, juntamente com o Comitê Sindical de Empresa (CSE) da Volkswagen e a Comissão de Fábrica da planta de São Carlos, comunica o falecimento do companheiro Ronaldo André da Silva, metalúrgico da Volkswagen, ocorrido nesta segunda-feira, 28 de de outubro.

Ronaldo André, de 51 anos, deixa a esposa, Eliana Aparecida da Silva, e seus filhos, Maria Beatriz da Silva e Rodrigo André da Silva. "Aos familiares, amigos e colegas, o Sindicato expressa sinceras condolências, com votos de que Deus conforte e ampare a todos neste momento de dor e saudade" diz nota do sindicato publicada nas redes sociais.

As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve.

