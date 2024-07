Morre o membro da paróquia São José, Cássio Geraldo Rodrigues Asenha

SIGA O SCA NO

Faleceu nesta segunda-feira (15) o membro da comunidade de paróquia São José, Cássio Geraldo Rodrigues Asenha, aos 52 anos.

Ele estava internado desde o mês passado após ter sofrido um infarto. O São Carlos Agora chegou a divulgar um pedido de corrente de oração.

Ainda não foi divulgado o horário do velório do sepultamento de Cássio.

"Deus veio buscar aquele que sempre foi Dele! Aquele que com zelo, paciência e amor sempre cuidou do altar do Senhor", diz uma mensagem divulgada pela direção da paróquia.

Leia Também