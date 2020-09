Morre idoso que sofreu queda no Jardim São Paulo

Crédito: Maycon Maximino/arquivo SCA

O idoso de 69 anos que sofreu uma queda no dia 3 de setembro faleceu na Santa Casa de São Carlos no começo da noite do último domingo (13).

Ademir Aparecido Turi abastecia o caminhão com água em um hidrante, na rua José Casalle, ao lado do SAAE, no Jardim São Paulo, quando por motivos a serem esclarecidos, sofreu a queda e bateu a cabeça.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa, onde permaneceu internado devido aos ferimentos, mas infelizmente não resistiu.

O corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira (14) no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

