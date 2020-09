Idoso fica ferido após cair de caminhão-pipa no Jardim São Paulo

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 69 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira (3) após sofrer uma queda do caminhão-pipa que abastecia com água junto a um hidrante, na rua José Casalle, próximo ao SAAE, no Jardim São Paulo. Ele não é funcionário e nem o caminhão pertence a autarquia.

O homem bateu a cabeça contra o solo e sofreu um trauma. Ele foi atendido inicialmente pela motolância e depois encaminhado pelo Samu até a Santa Casa com confusão mental e escoriações no rosto.

