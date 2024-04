SIGA O SCA NO

A Senhora: Genise Maria Zanchetta Zambelli

Faleceu dia 23/04/24 às 18:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 71 anos de idade.

Era viúva do Sr. Armando Zambelli e deixa os filhos: Luiz Carlos c/c Luciana, Genise Maria c/c Gustavo, Maria Silvana, Maria Eunice, Maria Elenice, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/10/1978.

O Senhor: Euripes Baptista do Nascimento

Faleceu dia 23/04/24 às 14:50 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Fátima Correia e os filhos: Leandro c/c Patricia, Juliana c/c Rubenio, Anderson, Janaina, Jaquelina, Jeferson, o enteado Alexandro Correia, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/03/1951.

