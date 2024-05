SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Manoelita de Lima de Oliveira

Faleceu dia 03/05/24 às 05:30 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Joaquim de Oliveira Filho e deixa os filhos: Talitta de Lima Oliveira, Michelle de Lima Oliveira, Tais de Lima Oliveira, Michael de Lima Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/05/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/11/1958.

A Senhora: Luzia Leana Vaz

Faleceu dia 03/05/24 às 05:30 horas em Matão com 93 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Bruno Rocktaschel e os filhos: Joelma. Clóvis, José Henrique, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/05/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/04/1931.

A Senhora: Maria José de Campos

Faleceu dia 03/05/24 às 04:35 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era solteira, filha de Ermelindo Carlos de Campos e Gertrudes Ferraz Sampaio de Campos, deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/05/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 30/06/1947.

A Senhora: Ineide Wany Bernardi Hasselar

Faleceu dia 01/05/24 às 23:00 horas em Matão com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leendert Hasselar e deixa os filhos: Carlos, Silvia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/01/1927.

A Senhora: Thereza Guedes

Faleceu dia 01/05/24 às 07:30 horas em Lins com 84 anos de idade.

Era solteira, filha de Miguel Guedes e Michelina Quarenta Guedes e deixa os irmãos: João Guedes, Adelaide Guedes, Joana Guedes, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/2024 às 11:15 horas, direto no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/10/1939.

O Senhor: Sérgio Macegoza

Faleceu dia 01/05/24 às 07:10 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Denice Severina Cavalcante Macegoza e os filhos: José Carlos Macegoza c/c Eidy, Delani Macegoza, Jair Macegoza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/2024 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/11/1944.

Leia Também