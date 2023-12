SIGA O SCA NO

Morreu na noite desta segunda-feira (25), aos 92 anos, Zenaide Recchia, Tuca, irmã do Sansão da Vila Nery.

Tuca trabalhou no antigo comércio de São Carlos, na Junes Modas e no antigo Cine são Carlos, e era moradora na Vila Nery de onde todos a conheceram e a estimavam com muito carinho.

O velório será a partir das 13h desta segunda-feira (26), no Memorial Jardim da Paz e o enterro às 17h30 no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

