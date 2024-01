Morre aos 65 anos, Maria Aparecida Françoso, mãe do secretário de educação, Roselei Françoso

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Maria Aparecida Françoso, mãe do secretário de educação de São Carlos, Roselei Françoso, faleceu na noite de segunda-feira (22), aos 65 anos. A causa da morte não foi informada. Maria Aparecida era casada e deixa cinco filhos.

O corpo será velado na Igreja Matriz de Santa Eudóxia, a partir de 9h desta terça-feira e o sepultamento será realizado às 16 h, no Cemitério de Santa Eudóxia.

Roselei Françoso se manifestou nas redes sociais, veja postagem na integra:



Meus amigos, tive uma semana incrível ao lado de minha mãe, meu pai, minha esposa e meus filhos. Primeiro, fomos ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida para agradecer por todas as graças de 2023. Em seguida, fomos para Ubatuba. No sábado levei meus familiares para conhecer a Praia Almada e, por fim, visitamos novamente a cidade de Paraty - RJ.

Retornamos à Ubatuba, onde estávamos hospedados, e aproveitamos um domingo lindo na praia. Finalmente chegou o dia de voltar para casa. Encerramos nossa viagem em minha casa, na Quinta dos Buritis. Meus pais seguiram para Santa Eudóxia, onde, infelizmente, após tomar banho, minha mãe nos deixou, indo para os braços do Pai.

Quero agradecer ao Senhor Nosso Deus por me proporcionar essa oportunidade de passar esses últimos 7 dias com ela. Foi possível rir muito, ouvir suas histórias e compartilhar momentos do dia a dia.

Tchau, mãe. Descanse em paz nos braços do Senhor. Fique tranquila, cuidaremos do pai, de meus irmãos e familiares. Descanse em paz.

