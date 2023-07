Jovem que morreu em acidente de moto será sepultado em Matão

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Redes Sociais

O corpo do jovem Igor André, 25, que morreu em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (24), no bairro Boa Vista será sepultado no final da tarde em Matão (SP). Ele deixa um filho, familiares e amigos. (veja notícia relacionada)

O velório está sendo realizado na Paróquia Santo Expedito, na rua Alberto Lanzoni, Santa Felícia.

Igor conduzia a motocicleta pela avenida Henrique Gregori, quando perdeu o controle e colidiu contra uma árvore. Ele morreu na hora.

A morte do jovem causa comoção nas redes sociais.

