16 Out 2024 - 12h31

16 Out 2024 - 12h31 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Ivo Freire de Brito, vítima de atropelamento na tarde de ontem na estrada do Broa, será sepultado às 17h desta quarta-feira no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O velório terá início às 13h.

Ivo, que tinha 82 anos, foi atropelado por uma caminhonete enquanto tentava atravessar a estrada. O motorista, pego de surpresa, não conseguiu evitar o acidente. O idoso faleceu no local. Ele deixa esposa e dois filhos.

