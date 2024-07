Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velorio está previsto para as 21:30 hs do dia 11/07/24 Velorio vai ocorrer na Rua Nicola Hercolis 348 Jardim Icarai Ibaté/sp.

Faleceu em 11/07/2024 na Cidade de São Carlos-SP, a Sra Maria Cardoso da Silva, nascida no dia 22/12/1958 com 65 anos de idade.

Era casada com Sr. João Leonardo da Silva.

Deixa seus filhos, Gildazio, Emilio, Jose Carlos, Selma, Roseli, Gabriela, Leonardo, Analice, Carlos, Magnolia e demais Familiares e amigos.

HORARIO DO SEPULTAMENTO A DEFINIR NO DIA 12/07/2024.

