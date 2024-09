Funerária Fernandes informa notas de falecimento

Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento do Sr. Célio Benedito Pereira dos Santos, com 82 anos, ocorrido no dia 24/09/2024, em Araraquara.

Deixa viúva a Sra. Celina Márcia Ribeiro dos Santos, os filhos Sérgio, Rosemeire, Julio, Renato e Rosana, familiares e amigos.

O corpo foi trasladado para São Carlos .O início do velório está previsto para às 11:30 hs do dia 25/09/2024, no velório Municipal.

O sepultamento às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo às 15:30 hs para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

___________________________________________________________________

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento do Sr. José Carlos dos Santos, com 55 anos, ocorrido no dia 24/09/2024, em São Carlos-SP

Era solteiro e deixa seus familiares.

O início do velório está previsto para às 12:30 hs do dia 25/09/2024, no velório Municipal e o sepultamento às 16:30 hs, no Cemitério NossaSenhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

Leia Também