Funerária Fernandes informa nota de falecimento e convite de missa de 7º dia

16 Out 2024 - 09h36

16 Out 2024 - 09h36 Por Da redação

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra.Angélica Bragatto Alves de Araujo, com 95 anos ocorrido no dia 16/10/2024, em São Carlos.

Era viúva.

Deixa os filhos João Paulo, José Maurício, Clemery (in memorian), Pedro Henrique (in memorian), Familiares e Amigos.

O velório dar-se-à (hoje) 16/10/2024, à partir das 11:00 hs no Velório Municipal e o sepultamento às 15:00 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família do Sr. Vanderlei de Luiz, agradecida pelas demonstrações de carinho e amizade, recebidas de seus parentes e amigos, comunicam que a missa de 7º (sétimo) dia será celebrada dia 19/10/2024 (sábado) às 19:00 hs, na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de amizade e religião, antecipa seus sinceros agradecimentos.

