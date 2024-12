Falecimento de Sebastiana Ruiz Francisco

Era viúva

Deixa seus filhos: Milton Francisco e Sidinei Francisco demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/12/2024 das 12:00 h às 16:00 h no cemitério nossa senhorado Carmo, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Para conseguir suportarmos a sua partida, eu preciso recordar todas as coisas boas que vivemos, pequenos gestos que ficaram gravados na nossas memórias e que nos iremos guardar comha todo o amor e carinho. As saudades são eternas, mas o amor é ainda maior. Perdemos uma pessoa especial em nossas vidas! "Combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé" Descanse em paz que Deus possa te receber de braços abertos

É com grande pesar que familiares informam o falecimento da Sra. Sebastiana Ruiz Francisco, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 03/12/2024, na cidade de São Carlos.