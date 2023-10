Vereador Bruno Zancheta elabora relatório após visitar todas as unidades de saúde

Desde o início de seu mandato, o vereador Bruno Zancheta tem visitado todas as unidades de saúde do município. O parlamentar esteve nas UPAs, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Saúde da Família (USF), acompanhando de perto todo o atendimento realizado. Após finalizar as suas visitas, o parlamentar elaborou um relatório contendo todas as melhorias a serem feitas nas unidades de saúde, no que diz respeito à parte funcional e estrutural. Ele destacou a importância em termos unidades que possam atender da melhor maneira a todos os pacientes, servidores e toda população de maneira geral.

“Hoje temos mais de 37 unidades de saúde. Desde o início do nosso mandato fiz questão de visitar todas para entender a realidade e as demandas que cada uma delas apresentava. Temos unidades que possuem mais de 20 anos e que necessitam de uma manutenção geral e estrutural. A maioria possui situações semelhantes, como por exemplo: melhorias estruturais, pinturas, construção de novos espaços, manutenção do telhado e melhorias dos espaços compartilhados”, declarou o vereador.

Ele frisou que existem reformas em andamento e quem ganha com isso é a população: “Elaborei um relatório descrevendo tudo o que encontrei e apontando as melhorias que necessitam ser realizadas. Destaco o trabalho realizado pela Comissão de Saúde do legislativo e da Secretaria de Saúde que tem realizado reformas de suma importância em diversas unidades de saúde, como por exemplo: UBS Santa Felícia, UBS Vila Isabel e UBS da Vila São José”.

“Nosso intuito com o relatório é otimizar o dinheiro público, elucidando a Secretaria os pontos mais críticos que encontramos em todas as nossas visitas para que o recurso público possa ser investido ali. Esse é o nosso papel enquanto vereador, apontar caminhos e buscar soluções”, finalizou o parlamentar.

