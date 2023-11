Emenda de R$ 300 mil conquistada pelo vereador Bira é recebida pela Apae São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira – BIRA – PSD, conseguiu uma emenda parlamentar junto a Senadora Mara Gabrilli no valor de R$ 300 mil, que será destinada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos - APAE, sendo que a quantia atenderá diversas demandas na instituição, entre elas o pagamento de profissionais como fisioterapeutas, professores de educação especial, educadores e custear melhorias para o bem estar dos alunos frequentadores.

O parlamentar contou que no final do ano passado, esteve em Brasília para realizar a solicitação, sendo que saiu de lá com a promessa da referida verba e que na data de hoje, se concretizou.

“Me recordo que quando estive em Brasília, conversei com a Senadora Mara Gabrilli que se sensibilizou e me prometeu ajuda para a instituição de nossa cidade. Foi uma trajetória difícil, burocrática e demorada até que finalmente hoje se concretizou e o valor da verba foi destinado para a para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos - APAE”, contou BIRA.

“Estou feliz por ter ajudado e muito grato com a Senadora Mara Gabrilli pela nossa parceria, pela confiança no nosso trabalho e pela ajuda a todos os são-carlenses, disse BIRA.

“Agradeço também a gerente administrativa da APAE, Maria Cristina Schiabel e a secretária municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, Lucinha Garcia, pois foi pela sua secretaria que a verba foi disponibilizada” finalizou BIRA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também