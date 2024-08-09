Voepass divulga lista de passageiros mortos em acidente aéreo

A Voepass Linhas Aéreas divulgou a lista de todos os 61 ocupantes do voo 2283, que se acidentou na região de Vinhedo, São Paulo, na tarde de sexta-feira (09/08). A aeronave, um ATR-72,havia decolado do Aeroporto de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Todos que estavam a bordo morreram.
Confira os nomes:
ROSANGELA SOUZA
ELIANE ANDRADE FREIRE
LUCIANI CAVALCANTI
JOSE FER
DENILDA ACORDI
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
JOSE CLOVES ARRUDA
NELVIO JOSE HUBNER
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
RONALDO CAVALIERE
SILVIA CRISTINA OSAKI
WLISSES OLIVEIRA
HIALES CARPINE FODRA
DANIELA SCHULZ FODRA
REGICLAUDIO FREITAS
SIMONE MIRIAN RIZENTAL
JOSGLEIDYS GONZALEZ
MARIA PARRA
IOSLAN PEREZ
MAURO BEDIN
ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA
ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR
KHARINE GAVLIKPESSOAZINI
MAURO SGUARIZI
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MARIA VALDE TEBARTNIK
RENATO BARTNIK
HADASSA MARIA DASILVA
RAPHAEL BOHNE
RENATO LIMA
RAFAEL ALVES
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
ADRIELLE COSTA
LAIANA VASATTA
ANA CAROLINE REDIVO
JOSE CARLOS COPETTI
ANDRE MICHEL
SARAH SELLALANGER
EDILSON HOBOLD
RAFAELFERNANDO DOS SANTOS
LIZIBBA DOS SANTOS
PAULO ALVES
PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO
ROSANA SANTOS XAVIER
THIAGO ALMEIDA PAULA
ADRIANA SANTOS
DEONIR SECCO
ALIPIO SANTOS NETO
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
ADRIANO DALUCA BUENO
MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
DIOGO AVILA
LUCIANO TRINDADE ALVES
ISABELLA SANTANA POZZUOLI
TIAGO AZEVEDO
MARIANA BELIM
ARIANNE RISSO
A companhia aérea informou ter iniciado imediatamente os procedimentos de apoio às famílias das vítimas, além de colaborar integralmente com as autoridades competentes para a apuração das causas do acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) já instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à ocorrência.