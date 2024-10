USP fica entre as 200 melhores universidades do mundo no ranking da Times Higher Education

Foto aérea de São Carlos - Crédito: reprodução/site USP

A USP é a universidade latino-americana mais bem colocada no THE World University Ranking, divulgado nesta terça-feira (8), pela consultoria britânica Times Higher Education (THE), durante o THE World Summit 2024, que aconteceu entre segunda e quarta-feira (9).

Na 199ª posição, a USP volta a figurar entre as 200 melhores universidades do mundo, posição que não alcançava desde 2013. As primeiras colocações ficaram com a Universidade de Oxford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Mit, na sigla em inglês) e a Universidade Harvard.

Entre as latino-americanas, as brasileiras ocupam as melhores colocações. Depois da USP, as universidades mais bem posicionadas foram a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no grupo entre 351-400, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no grupo 601-800. Ao todo, o Brasil tem 61 instituições classificadas.

Considerando os indicadores individualmente, a USP figura entre as 100 primeiras universidades nos indicadores de Ensino (78ª posição) e Ambiente de Pesquisa (84ª).

“É interessante notar que, nesta edição do ranking, obtivemos um excelente resultado também na dimensão Indústria, fruto da melhora na submissão de dados de recursos captados no setor privado e do número de publicações da USP citadas em patentes. Nesse indicador, passamos da 473ª para a 146ª posição”, explica a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), Fátima Nunes.

Em sua 21ª edição, o ranking avaliou 2.092 instituições de ensino superior de 115 países. A avaliação levou em conta 13 indicadores, agrupados em cinco categorias: ensino, inovação, internacionalização, pesquisa (volume, investimento e reputação) e citações (influência da pesquisa).Mais informações sobre o ranking podem ser obtidas na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP.

Posição Instituição País 199 Universidade de São Paulo (USP Brasil 351-400 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil 601-800 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brasil 601-800 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Brasil 601-800 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Brasil

