Turista morre afogado no mar após ser arrastado pela correnteza

GBMAR [ilustrativa] - Crédito: arquivo

Na tarde deste domingo (24), quatro banhistas foram arrastados por uma forte correnteza em uma área sinalizada próximo ao Hotel Jequitimar, na praia de Pernambuco, no Guarujá.

O guarda-vidas particular avistou as vítimas e acionou apoio via rádio antes de entrar no mar. Pedro Batista da Rocha Filho, 38 anos, morador da capital foi retirado da água e foram realizadas manobras ressuscitação por 25 minutos, incluindo o uso do desfibrilador. Pedro foi levado à UPA da Enseada, onde foi constatado o óbito. Os demais banhistas foram retirados do mar sem maiores problemas.

