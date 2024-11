Saiba até quando vai a chuva no estado de SP

Compartilhar no facebook

Pedestre caminha sob chuva em São Carlos - Crédito: SCA

A segunda-feira de feriado de aniversário de São Carlos começou com muita chuva e queda nas temperaturas.

Segundo o IPMET de Bauru, o tempo chuvoso deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira em função do sistema de baixa pressão, que induz a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado e que provocam chuvas isoladas, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, a qualquer hora do dia. Temperaturas máximas continuam baixas.

