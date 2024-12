Procon-SP divulga preços de itens de verão para orientar o consumidor

Crédito: Pexels

Para garantir uma viagem tranquila e evitar imprevistos no orçamento, o Procon-SP fez diversos levantamentos de preços para ajudar o consumidor durante as férias de verão. São informações práticas importantes na hora de organizar os passeios, a partir de preços de referência para que o consumidor possa fazer sua pesquisa com mais informações, e encaixar a viagem no seu orçamento.

Isto inclui uma nova série de pesquisas sobre preços de repelentes de insetos, com o objetivo de oferecer referências ao consumidor ao longo dos próximos meses, em função da possibilidade de casos de doenças como a dengue e a chikungunya voltarem a crescer durante o verão.

Os especialistas do Procon-SP também fizeram uma estimativa de custos com pedágios, preços de passagens de ônibus e tempo de viagem entre 16 cidades que são destinos turísticos no Estado de São Paulo mais a Capital. Além disso, o conteúdo oferece um comparativo de preços de repelentes, de protetores solares e bronzeadores – itens fundamentais nesta temporada do ano; e ainda alguns preços médios em restaurantes.

Deslocamento entre as cidades e dicas para organizar o passeio

O primeiro passo para organizar a viagem é o deslocamento. Por isso saber os custos de cada opção de transporte e a quantidade de pessoas que formam o grupo, é fundamental para escolher entre usar o próprio carro, alugar ou ir de ônibus, que são as opções pesquisadas. E o levantamento feito pelo órgão paulista de defesa do consumidor traz estas informações, a partir de uma combinação de origem e destino entre 16 cidades e a Capital.

As cidades que constam do levantamento são: Águas de Lindoia, Avaré, Brotas, Campinas, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Itu, Olímpia, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Sebastião, Socorro, além da Capital – estão organizadas sob o critério origem e destino entre todas elas.

Por exemplo, os moradores de Avaré ou região que querem passar uns dias em Peruíbe, vão percorrer 393 quilômetros em aproximadamente 4h54m e gastar, de forem de carro, em torno de R$ 117,90 com pedágio; e vão demorar perto de 9h e gastar R$ R$ 164,01 de passagem, por pessoa, em viagens de ônibus.

Veja aqui a tabela de deslocamento

https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Pesquisa-deslocamentos-2024.pdf

Preços médios de repelentes contra insetos

Para auxiliar os consumidores com uma referência na hora de comprar o repelente contra insetos, item bastante procurado nesta época do ano, o Procon-SP volta a pesquisar preços em seis sites – a partir de um endereço da Capital* – e em lojas físicas nas cidades de Caraguatatuba, Santos, São Vicente e São José do Rio Preto.

Estas cidades foram escolhidas por registrarem uma quantidade elevada de casos de doenças como a dengue.

Veja o relatório completo aqui

https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Pesquisa-protetores-bronzeadores-repelentes-2024.pdf

A maior diferença encontrada entre as lojas físicas foi em Caraguatatuba: uma variação de 160,96% entre o maior e o menor preço cobrado para o Repelente OFF Family loção de 200ml da Johnson. Na Capital, entre os sites pesquisados, a diferença mais expressiva foi de 128,85% no Repelente SBP Pro 12h spray de 90 ml da RECKITT BENCKISER.

Os especialistas do órgão paulista de defesa do consumidor reforçam a importância de considerar a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido; o valor cobrado pelo frete e o prazo de entrega. Outro ponto de atenção é a leitura atenta do rótulo do produto, fundamental para verificar a sua composição; inclusive se em sua composição há algum ingrediente com potencial alergênico. Ao fazer uma compra online, é preciso estar atento se o site de venda ou o fabricante dispõe de todas as informações necessárias.

Hospedagem e Alimentação – preços médios

As informações de preços médios de hospedagem e alimentação têm por objetivo dar aos consumidores referências para comparação na hora de pesquisar e fazer suas reservas ou encontrar um local para suas refeições.

Foram coletados valores praticados por 125 estabelecimentos entre hotéis e pousadas e 195 restaurantes de 13 cidades turísticas do interior e litoral do estado de São Paulo: Águas de Lindoia, Avaré, Brotas, Olímpia, Socorro, Itu, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Sebastião.

O levantamento tomou como base, no caso da hospedagem, diárias de casal para o período de 10 e 11 de janeiro de 2025, com café da manhã incluso. O levantamento sobre alimentação checou os preços em restaurantes que comercializam suas refeições no sistema self-service por quilo ou no sistema self-service com preço fixo; também foi cotado um prato comum entre eles (refeição executiva de frango).

Acompanhe o relatório completo aqui

https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Pesquisa-hoteis-pousades-restaurantes-2024.pdf

Direitos do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal 8.078/90 – garante direitos em caso das contratações de serviços como transporte, refeição, estadia ou outros. É um dever da empresa cumprir corretamente tudo o que foi combinado na hora da contratação dos serviços.

Com relação às compras ou contratações online, o Procon-SP recomenda verificar se o site é seguro – buscar referências, verificar se constam endereço e CNPJ do fornecedor; desconfiar de preços muito abaixo do praticado pelo mercado são medidas que podem ajudar.

No site da Procon-SP há uma lista de sites não recomendados veja aqui https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php

Caso haja algum problema ou se o serviço não for fornecido e a empresa não resolver a situação, a orientação é que o consumidor procure o órgão de defesa de sua região. O Procon-SP disponibiliza atendimento online em sua plataforma www.procon.sp.gov.br ou em postos presenciais – veja aqui https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/

