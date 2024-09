Possibilidade de chuva se afasta e calor volta com tudo neste domingo no estado de SP

Vista do Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Sábado (28/09)



O Tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade sem ocorrências de chuva no estado de São Paulo, devido à atuação do sistema de alta pressão pós-frontal, exceto, na faixa leste do estado que permanece com muita nebulosidade e com previsão de chuvas fracas e isoladas, principalmente no litoral, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Domingo (29/09) a Terça-feira (01/10)



Dia ensolarado e sem chuva em todo o território paulista, devido a massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão. Temperaturas elevadas.

IPMET

