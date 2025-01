Polícia Civil recupera 5 mil celulares de origem suspeita

Ao todo, foram empenhados 483 policiais, 213 viaturas, drone e uma aeronave para a operação. Foto: SSP/Governo de SP - Crédito: divulgação

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (6), cerca de 5 mil celulares sem origem comprovada no centro de São Paulo. A Operação Big Mobile fechou comércios que vendiam celulares com indícios de furto ou roubo. Os aparelhos serão analisados pelos policiais. Aqueles com registro de subtração devem ser devolvidos aos donos.

Equipes de todo o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) realizaram ações para identificar os pontos de comercialização de celulares sem procedências. A investigação teve início a partir das informações fornecidas pelas vítimas, que incluíram nos boletins de ocorrência de furto ou roubo de celular a localização dos aparelhos. Com os dados, as equipes realizaram fiscalizações nos locais identificados.

Os agentes realizaram a primeira fase da operação no sábado (4), quando aconteceram 21 flagrantes. Cerca de 275 celulares foram apreendidos. Hoje, na segunda etapa, até o momento, aproximadamente 5 mil aparelhos foram recuperados para análise.

Ao todo, foram empenhados 483 policiais, 213 viaturas, drone e uma aeronave. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) auxiliou na localização dos aparelhos.

A Polícia Civil incentiva que a população realize os boletins de ocorrência e notifique a localização, quando possível, para que ações como essa sejam realizadas com frequência.

“Além do trabalho da Polícia Civil, a operação também mostra a participação da sociedade. A vítima nos avisa os locais que os celulares estão apontando como localizados. Por meio desses dados nós conseguimos deflagrar a operação de sábado e a de hoje com muito sucesso. Nós pedimos que as vítimas continuem denunciando para que possamos continuar com as operações, localizar os telefones celulares e poder devolver aos proprietários”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

