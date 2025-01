Novos radares na Washington Luís começam a multar nesta segunda-feira

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

Cinco novos radares começaram a operar nesta segunda-feira (20), ao longo do trecho sob concessão da concessionária Econoroeste, na Rodovia Washington Luís. Veja os pontos:

Rodovia Washington Luís (SP-310):

- Quilômetro 240+400m, pista norte, sentido capital-interior, em São Carlos (SP).

Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 271+550m, pista norte, sentido capital-interior, em Araraquara (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 319+900m, pista sul, sentido interior-capital, em Matão (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 390+290m, pista norte, sentido capital-interior, em Catanduva (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 426+850m, pista norte, sentido interior-capital, em Cedral (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Esses novos radares fazem parte dos 45 equipamentos que serão instalados no trecho da EcoNoroeste. A ação integra o contrato de concessão assinado pela empresa com o Governo do Estado de São Paulo. O projeto prevê um a cada 10 quilômetros de estrada, passando por 17 cidades: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Os locais de instalação levantados e indicados pela EcoNoroeste, a partir de um mapeamento das áreas com índice de maior gravidade e fatalidade, foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

As operações estão sendo liberadas de acordo com as homologações do DER-SP e publicações no Diário Oficial. Os radares são mantidos e operados pela concessionária, em cumprimento à obrigação estabelecida pelo contrato de concessão. O DER-SP é responsável pelo processamento dos registros e pela aplicação e cobrança das multas por excesso de velocidade.

Leia Também