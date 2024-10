Mudança no tempo e chuva é a previsão para o final de semana no estado de SP

Sexta-feira amanheceu com poucas nuvens, mas tempo deve mudar, segundo previsão -

Sexta-feira (18/10) e Sábado (19/10)



Na sexta-feira o dia começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. No entanto, a partir do período da tarde, a presença de um sistema baixa pressão sobre o continente, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado paulista, aumentando a nebulosidade e causando chuvas isoladas com trovoadas, que persistirão durante o sábado, principalmente no setores norte e leste, onde há previsão de chuvas mais intensas neste dia. Temperaturas máximas em declínio no sábado.

Domingo (20/10) e Segunda-feira (21/10)



A condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo e a nebulosidade fica variável em algumas regiões paulistas, com períodos de abertura de sol. Contudo, ainda há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nos setores norte e leste do estado, onde a nebulosidade continuará acentuada, devido ao posicionamento do sistema de baixa pressão entre o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. (IPMET)

