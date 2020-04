Movimento nas estradas paulistas cai 45% no feriado de Tiradentes

Crédito: Arquivo/SCA

O feriado de Tiradentes registrou queda de 45,3% no fluxo de veículos nas rodovias paulistas em comparação com o feriado de 2019. Passaram pelas estradas administradas pelo DER 1.581.813 veículos, entre 17 e 21 de abril de 2020. No mesmo período do ano passado, foram 2.893.055 veículos, segundo dados da Secretaria de Logística e Transportes (SLT).

O Governo de São Paulo não instalou bloqueios ou impôs restrições de utilização das rodovias paulistas durante o período de quarentena. Apesar disso, o acesso às praias foi restrito pelas prefeituras locais.

Nas rodovias que dão acesso ao litoral, foram também registradas reduções:

• SP-055 (Norte)

2019 - 90.416

2020 - 33.361

Queda de 63,1%

• SP-055 (Sul)

2019 - 268.146

2020 - 103.461

Queda de 61,4%

• SP-125 (Rodovia Oswaldo Cruz)

2019 - 58.547

2020 - 34.307

Queda de 41,4%

• SP-098 (Rodovia Mogi-Bertioga)

2019 - 77.599

2020 - 23.921

Queda de 69,2%

Durante toda a semana anterior, o Estado reforçou para as pessoas não viajarem durante o feriado prolongado de Tiradentes e permanecessem em casa. Foram realizadas campanhas nas redes sociais e nos PMVs (painéis de mensagens variáveis) orientando os motoristas para evitarem viajar e conscientizar sobre a importância do isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus. A orientação continua sendo para que a população mantenha o isolamento social, em atendimento ao decreto da quarentena.

APOIO AOS CAMINHONEIROS

O DER distribuiu mais de 7 mil kits com alimentos e produtos de higiene para os caminhoneiros que circularam nas principais rodovias do Estado de São Paulo. A ação contou ainda com o apoio de drones com alto-falantes que passaram mensagens de orientação e prevenção ao coronavírus.

"Temos adotado uma série de medidas para dar apoio e auxiliar o dia a dia dos caminhoneiros, que são fundamentais para manter o abastecimento e o bem-estar da população principalmente neste período de quarentena", afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Os caminhoneiros receberam os kits contendo bolachas, amendoim, suco, água, sabonete, papel higiênico, álcool em gel, além de folhetos com informações sobre os sintomas, formas de contágio e prevenção da Covid-19. Além da ação do nos mais de 14 mil quilômetros administrados pelo DER, as rodovias sob concessão também contaram com a distribuição de kits aos caminhoneiros em quase 10 mil quilômetros, entregues pelas empresas responsáveis.

