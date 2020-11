Menino de 4 anos desaparece no litoral paulista; buscas entram no terceiro dia

Crédito: Arquivo Pessoal

Continuam nesta quinta-feira (5), em Guarujá, as buscas ao menino Benjamim Nunes de Jesus, de 4 anos, que desapareceu na terça-feira (3), na Praia de Santa Cruz dos Navegantes.

A varredura é feita tanto na água como na área de mata próxima à praia. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) acionou um bote e uma lancha com uma equipe de mergulhadores. Oficiais e cães do Corpo de Bombeiros ajudam nas buscas, assim como guarda-vidas e moradores do local.

Benjamim desapareceu por volta de 14 horas de terça-feira. Segundo relatos de familiares e dos bombeiros, ele e uma menina brincavam na praia, próximo à entrada do Centro Comunitário dos Saldanhas, quando a mãe o perdeu de vista. Com informações do Mais Santos.

