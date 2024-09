Maníaco do parque está prestes a ser solto

Imagem do Maníaco do Parque / Crédito: Reprodução/Aventuras na História/Video/Youtube -

Após quase três décadas encarcerado, Francisco Assis Pereira, o conhecido "Maníaco do Parque", está próximo de ser solto. Condenado a 280 anos de prisão por uma série de crimes brutais, incluindo o assassinato de sete mulheres no Parque do Estado, sua possível libertação reacende o debate sobre a ressocialização e a segurança pública no Brasil.

As declarações de Pereira, que não esconde a intenção de voltar a matar caso seja libertado, geram grande preocupação na sociedade. A possibilidade de um criminoso com histórico tão violento retornar às ruas levanta questionamentos sobre a efetividade do sistema penal e as medidas de segurança adotadas para proteger a população.

