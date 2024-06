Mais de 3,4 milhões de veículos trafegaram pelas rodovias concedidas no feriado de Corpus Christi

Divulgação: ARTESP -

Mais de 3,4 milhões de veículos utilizaram as principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A movimentação foi monitorada em tempo real pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), que garantiu a segurança dos usuários.

“Foi um feriado com fluxo significativo de veículos em nossas rodovias, o que demonstra a eficiência e a capacidade da nossa infraestrutura para lidar com grandes volumes de tráfego. As operações, com o apoio do nosso CCI e das concessionárias, também refletem o nosso compromisso para proporcionar viagens seguras e confortáveis aos usuários ", afirmou o diretor-geral da agência, Milton Persoli.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS CONCEDIDAS

Capital e Interior

No Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, circularam mais de 1,1 milhão de veículos. O Sistema Castello-Raposo, gerido pela CCR ViaOeste, contabilizou aproximadamente 681 mil veículos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela AutoBAn, recebeu cerca de 928 mil veículos.

Ida para o Litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) foram registrados mais de 541 mil veículos, sendo 290 mil em direção à Baixada Santista. Pela Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam mais de 120 mil automóveis.

Rodoanel

Pelo trecho Oeste do Rodoanel, operado pela CCR RodoAnel, passaram mais de 1,1 milhão veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, sob gestão da concessionária SPMar, circularam cerca de 665 mil veículos entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

