Lanchas que custam até R$ 2,5 milhões podem ser visitadas em São Paulo

O maior palco náutico da América Latina será o cenário da estreia de dois dos modelos mais aguardados da Armatti Yachts: a 400 Sport Coupé e a 310 Spyder. Esta será a primeira vez que as embarcações, lançadas em Santa Catarina neste ano, serão apresentadas ao público do Sudeste, durante o São Paulo Boat Show, que acontece de 18 a 23 de setembro no São Paulo Expo. Além dos dois lançamentos, a marca apresentará ainda os modelos 340 Solarium, com arquitetura inteligente, 370 Solarium, altamente espaçosa com capacidade de receber uma cama king size, e 420 Sport Coupé, grande sucesso no exterior.

“O Sudeste é o maior mercado consumidor de embarcações de lazer do país e, ao levarmos os nossos dois últimos lançamentos para São Paulo, divulgamos a força da indústria náutica catarinense e de como estamos alinhados com as tendências globais de consumo. O público brasileiro está cada vez mais exigente, busca design diferenciado, conforto inteligente e performance de alto nível, mas também valoriza praticidade, eficiência e menor custo operacional. Nossos barcos traduzem exatamente esse equilíbrio de sofisticação com funcionalidade. Temos orgulho em dizer que a 400 Sport Coupé e a 310 Spyder já nasceram com reconhecimento internacional e agora chegam ao maior evento da América Latina para conquistar ainda mais clientes”, afirma Fernando Assinato, CEO da Armatti Yachts.

A Armatti 400 Sport Coupé, com 40 pés e 3,3 metros de largura, se destaca por ser uma das mais sofisticadas embarcações de sua categoria. O modelo oferece dois quartos com quase dois metros de altura, além de sala de estar integrada, banheiro com box fechado e uma suíte principal na meia-nau com cama de 2 metros, sofá e baú lateral. O cockpit integra ambientes internos e externos e conta com chaise estrategicamente posicionada para relaxamento. O hard top elétrico amplia a conexão com o mar e garante versatilidade para diferentes condições climáticas. Com preço a partir de R$ 2,5 milhões, a 400 Sport Coupé já conta com diversas unidades vendidas.

Já a Armatti 310 Spyder, de 9,45 metros de comprimento, representa a evolução da consagrada linha Spyder e traz como diferencial o futurista hard top, um teto rígido que combina proteção, ventilação e design. O layout privilegia convivência e integração, com cockpit em formato semicircular, chaise lateral, espaço gourmet na popa, com mesa para coquetéis, e aproveitamento inteligente dos espaços internos. O barco oferece dois ambientes de pernoite, banheiro completo e pé-direito de 1,90 metro, garantindo conforto pouco comum em embarcações dessa categoria. A 310 Spyder tem ampla passagem lateral confortável à esquerda, para acesso à proa, referência internacional, e alia performance esportiva, facilidade de manobra e custo operacional competitivo, sendo ideal tanto para uso no litoral brasileiro e vias interiores, quanto para exportação. Na feira, a embarcação estará à venda a partir de R$ 1,1 milhão.

SERVIÇO

O quê: Estreia da Armatti 400 Sport Coupé e Armatti 310 Spyder

Onde: São Paulo Boat Show 2025 – São Paulo Expo

Quando: 18 a 23 de setembro de 2025

