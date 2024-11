Itirapina: conheça seus principais atrativos turísticos

Compartilhar no facebook

Localizada a 226 km da capital paulista, na região centro-leste do estado, Itirapina desponta como um destino promissor para os amantes do ecoturismo. A cidade integra o Circuito Turístico da Serra de Itaqueri, composto por 13 municípios, e é famosa por suas mais de 20 cachoeiras, seu rico turismo rural e sua biodiversidade. Com uma população estimada de 18.387 habitantes (IBGE/2020), Itirapina equilibra tranquilidade e aventura.

Natureza exuberante e história marcante

Rodeada por morros, vales, rios, lagos e reservas florestais, a cidade recebeu o título de Município de Interesse Turístico (MIT) em fevereiro de 2019, impulsionando o setor turístico. O nome "Itirapina" vem do tupi e significa "morro pelado", uma referência ao Morro Pelado, de 930 metros de altitude, coberto por vegetação de Mata Atlântica e Cerrado.



Destaque para o Saltão Parque de ecoturismo com três cachoeiras onde se destaca a Cachoeira Saltão, com 70 m de altura

Principais atrações

Cachoeira Saltão : Localizada no Saltão Parque, a cachoeira de 70 metros de altura é um dos principais cartões-postais da região. O parque oferece trilhas, áreas de camping, piscina, mirante e um restaurante, proporcionando uma experiência completa de contato com a natureza.

: Localizada no Saltão Parque, a cachoeira de 70 metros de altura é um dos principais cartões-postais da região. O parque oferece trilhas, áreas de camping, piscina, mirante e um restaurante, proporcionando uma experiência completa de contato com a natureza. Represa do Broa : Conhecida também como Represa do Lobo, é ideal para banho, pesca, esportes náuticos e passeios de barco. Com três quilômetros de praias e infraestrutura que inclui calçadão e áreas de lazer, é um dos pontos mais visitados.

: Conhecida também como Represa do Lobo, é ideal para banho, pesca, esportes náuticos e passeios de barco. Com três quilômetros de praias e infraestrutura que inclui calçadão e áreas de lazer, é um dos pontos mais visitados. Morro do Fogão : Este mirante natural, a 1.100 metros de altitude, oferece um visual deslumbrante da Serra de Itaqueri. Durante o pôr do sol, o céu adquire tons avermelhados, inspirando o nome do local.

: Este mirante natural, a 1.100 metros de altitude, oferece um visual deslumbrante da Serra de Itaqueri. Durante o pôr do sol, o céu adquire tons avermelhados, inspirando o nome do local. Itaqueri da Serra: Esta vila histórica, fundada em meados do século XVIII, mantém casarios do século XIX e abriga a Capela de Nossa Senhora da Conceição, com azulejos portugueses e a pia batismal original. A vila também é o local de nascimento do deputado Ulysses Guimarães.

Represa do Broa

Festividades e tradições

A Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, realizada em 8 de dezembro, é um destaque cultural da cidade. O evento inclui quermesses e leilões, cujos recursos são destinados à manutenção da capela.

Como chegar

Partindo de São Paulo, o trajeto inclui a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), Rodovia Washington Luís (SP-310) e Rodovia Paulo Nilo Romano (SP-225). A saída 97 leva diretamente ao município.

