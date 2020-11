Ipem-SP encontra erros no peso do pescado congelado

Crédito: Divulgação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou em 4 de novembro, fiscalização para combater irregularidades na venda de pescado congelado.

Para a análise, foram coletados produtos em pontos de venda que foram examinados no laboratório do Ipem-SP na capital.

Das quatro marcas de pescados congelados analisados no laboratório, três (75%) apresentaram erros no peso.

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

No site www.ipem.sp.gov.br, além de informações sobre toda a legislação metrológica e da qualidade vigentes no país, estatísticas de fiscalização, orientações ao cidadão e empresários, o interessado pode levantar detalhes das ações diárias do instituto.

