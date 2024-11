Governo de SP inaugura nova rodovia no litoral nesta segunda-feira (18)

Contorno sul está sendo inaugurado nesta segunda-feira - Crédito: divulgação/Life

O Litoral Norte de São Paulo comemora a inauguração do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios. A nova via, com 33,9 km de extensão, está sendo entregue nesta segunda-feira (18), no km 27, bairro São Francisco, em São Sebastião.

O projeto, iniciado em setembro de 2021 pela Concessionária Tamoios, envolveu a construção de 43 obras de engenharia, como pontes e viadutos, e um investimento de cerca de R$ 3 bilhões. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, reduzir o tempo de viagem e impulsionar o desenvolvimento econômico.

O Contorno Sul conta com tecnologia de ponta, como o sistema de pedágio eletrônico free flow, que permite a cobrança automática das tarifas sem a necessidade de paradas. A nova via também oferece maior segurança aos motoristas, com sinalização moderna e obras de engenharia de alta qualidade.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades estaduais e municipais, como o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

