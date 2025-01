Frente fria chega ao estado de SP com previsão de chuva; veja quando

Frente fria promete trazer chuva - Crédito: arquivo

Domingo (26/01)



Dia abafado no estado de São Paulo, com muito calor, muitas nuvens e com chuvas e trovoadas isoladas, devido a chegada de uma frente fria no litoral paulista. A partir da tarde, áreas de chuvas mais intensas devem ocorrer em várias regiões do estado, principalmente no nordeste e leste, onde há previsão de maiores volumes. Temperaturas estáveis.

Segunda-feira (27/01) a Quarta-feira (29/01)



Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro e a condição de Tempo permanece instável sobre o estado de São Paulo no decorrer dos próximos dias, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas com leve declínio. (IPMET)



