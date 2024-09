Frente fria chega ao estado de SP com previsão de chuva; saiba quando

Frente fria promete trazer chuva na sexta-feira - Crédito: arquivo

Segundo a meteorologia, uma frente fria deve atingir o estado de São Paulo na próxima sexta-feira (27). Até lá, o calor continua, bem como a baixa da umidade do ar que fica em estado crítico, prejudicando a saúde da população.

A sexta-feira começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. No entanto, a aproximação e passagem de uma nova frente fria, ocasionará formação de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas sobre o estado de São Paulo. (com informações do IPMET).

