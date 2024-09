Free flow: 82% dos veículos que passam pelo sistema usam tags para pagamento

A implantação do free flow faz parte do contrato firmado pela Artesp, o Governo do Estado e a concessionária EcoNoroeste - Crédito: divulgação

As tags para pagamento de pedágio foram utilizadas por 82% dos veículos que passaram pelo primeiro pórtico do sistema de free flow de São Paulo, implantado no dia 4 de setembro na praça de pedágio de Itápolis, nos dois sentidos da rodovia Laurentino Mascari (SP-333). O levantamento da EcoNoroeste, concessionária responsável pela administração do trecho, também registrou uma média de 4 mil veículos passando por dia no novo pórtico.

A operação do pedágio eletrônico começou no dia 4 de setembro e possui investimento de R$ 17,5 milhões. A implantação do sistema faz parte do contrato firmado entre a concessionária, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e o Governo do Estado.

O pórtico garante a cobrança automática de pedágio que se aplica aos veículos com tag, assegurando mais agilidade e fluidez no tráfego ao usuário. Além disso, a identificação também pode acontecer pela placa dos veículos. Nesse caso, é gerada uma guia de pagamento que deve ser quitada em até 15 dias. Para efetuar o pagamento, o condutor pode acessar o site ou aplicativo da EcoNoroeste; pelo WhatsApp 0800 326 3663 ou presencialmente nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU) da SP-333.

O uso de tags nas rodovias concedidas tem crescido significativamente nos últimos anos, passando de 59,3% em 2016 para 72,6% em 2024, segundo a ARTESP. Esse aumento pode ser atribuído a diversos fatores, como a inclusão de novos lotes no sistema concedido, a criação de novas praças de pedágio e a implementação do Sistema de Desconto do Usuário Frequente (DUF), que incentiva o uso do pagamento eletrônico.

Fluxo de veículos no free flow

Entre os dias 4 e 9 de setembro, 24 mil veículos haviam passado pelo pórtico, uma média de 4 mil veículos por dia, nos dois sentidos. “Hoje (quinta-feira), marcamos o início de um novo ciclo, o da substituição de todas as praças de pedágio. Estamos começando por Itápolis e vamos paulatinamente substituir todas as praças de pedágio de São Paulo. Essa aliança de novos postos de parada e free flow vai transformar a experiência do usuário”, disse o governador Tarcísio de Freitas em vistoria técnica ao pórtico de Itápolis.

