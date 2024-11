Duas toneladas de carne vencida são apreendidas em açougue no interior de São Paulo

Compartilhar no facebook

Carne estraga apreendida - Crédito: reprodução EPTV

Dois homens foram presos e cerca de duas toneladas de carne vencida e sem o selo do Ministério da Agricultura foram apreendidas em Campinas, a 93 quilômetros de São Paulo. A ação, realizada na tarde da última terça-feira (5), foi conduzida pela Vigilância de Alimentos em parceria com a Polícia Civil, no bairro DIC 5, na rua Cascatinha.

A operação teve início após uma denúncia anônima que apontava venda de carne irregular em um açougue local, já sob investigação. No momento do flagrante, os agentes presenciaram um homem descarregando a carne de uma caminhonete sem refrigeração adequada.

Durante a inspeção, foi confirmado que as carnes bovinas e suínas estavam vencidas e sem o selo de inspeção do Ministério da Agricultura. No total, foram apreendidos 2.174 quilos de carne, distribuídos entre o veículo e um depósito próximo ao açougue.

O motorista, de 61 anos, e o gerente do açougue, de 46, foram detidos em flagrante e autuados por crimes contra as relações de consumo e pela comercialização de alimentos impróprios para o consumo. Se condenados, podem cumprir pena de até cinco anos de prisão.

De acordo com a prefeitura, além de estarem fora da validade, as carnes apreendidas não possuíam informação de procedência e eram inadequadas para consumo direto, devendo ser destinadas apenas à manipulação industrial.

Os produtos apreendidos foram descartados e serão encaminhados para um aterro sanitário. Além das sanções penais, o responsável pelo açougue responderá a um processo administrativo e poderá apresentar defesa.

