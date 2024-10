Dia do Servidor Público: confira o funcionamento dos serviços estaduais

Unidade do Poupatempo em São Carlos - Crédito: Arquivo

Na segunda-feira (28), as 5 mil unidades de ensino da rede estadual estarão fechadas em razão do Dia do Servidor Público. As aulas em toda a rede serão retomadas na terça-feira (29). Considerando a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, havendo necessidade, as aulas devem ser repostas pelas escolas estaduais.

Poupatempo

As 244 unidades do Poupatempo em todo o estado funcionam normalmente na segunda-feira (28).

O Poupatempo oferece ainda opções digitais à população através do portal www.poupatempo.sp.gov.br, do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. São 3,5 mil serviços disponíveis à população.

Entre os serviços oferecidos estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros.

Bom Prato

Nesta segunda-feira (28), os restaurantes funcionam normalmente.

Veja os endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato.

