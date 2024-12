Dezembro começa com passagem de frente fria e muita chuva em todo estado de São Paulo

Motociclista transita pela chuva em São Carlos - Crédito: SCA

A primeira semana do mês de dezembro começa com a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo causada por um ciclone extratropical que passa longe da costa. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado (CGE). A mudança no tempo ocorre a partir desta terça-feira (3). O calor intenso sentido nos últimos dias dará uma trégua e as temperaturas não passarão dos 26°C na capital e 25°C na Baixada Santista.

Além das temperaturas mais baixas, haverá temporais em todo o estado. Por causa do sistema pré-frontal, as chuvas já começam nesta segunda-feira (2) com forte intensidade. A terça e quarta-feira serão marcadas por tempo nublado e chuva ao longo de todo o dia, com períodos em que as precipitações ficarão intensas e haverá rajadas de vento e queda de raios.

A previsão é que chova em todas as regiões do estado, no entanto, o maior volume de chuva ocorrerá em Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Alguns locais poderão registrar rajadas de vento entre 50km/h e 60km/h.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil, Willian Minhoto, a primeira quinzena de dezembro terá a passagem de frentes frias pelo estado de SP, o que provocará chuvas recorrentes. “Os atuais modelos meteorológicos indicam pelo menos a passagem de três frentes frias durante a primeira metade do mês”, reforça o meteorologista.

Cuidados redobrados durante temporais

Os temporais costumam ter curta duração, no entanto, possuem grande intensidade de chuva e são acompanhados de rajadas de vento e queda de raio. Exatamente por esta condição que eles apresentam risco de transtorno, principalmente em centros urbanos, com formação de áreas alagadas e enxurradas.

Durante os temporais, a Defesa Civil orienta a população a se proteger em locais seguros e evitar transitar por áreas sujeitas a alagamentos. Uma lâmina com 30 cm de água pode arrastar um carro.

Quem mora em áreas de risco precisa ficar atento com a encosta, já que volumes grandes de chuva aumentam a chance de ocorrências de escorregamento de terra. Sinais como surgimento de rachaduras nas paredes do imóvel, postes ou árvores inclinados e água lamacenta descendo do morro são sinais de um possível deslizamento. Com qualquer uma destas situações a pessoa deve deixar o local e acionar a Defesa Civil.

Antes da chegada dos temporais, o CGE encaminha mensagens de alerta para a população através do SMS 40199. Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o CEP da localidade de interesse.

Novo sistema de alerta

O novo sistema Defesa Alerta começará a funcionar em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (4). Agora, quem estiver em uma área com risco de desastre receberá um alerta independemente de cadastro prévio. Desde agosto o sistema já vinha sendo testado em São Sebastião.

A partir de agora, todas as pessoas que tiverem um celular com tecnologia 4G ou 5G receberão alertas da Defesa Civil. O sistema funciona mesmo com o aparelho sem crédito ou no modo silencioso. A nova ferramenta será utilizada em caso de eventos severos ou extremos, como o ocorrido em São Sebastião ano passado.

Durante o alerta, os telefones vibram e emitem um sinal sonoro com duração de cerca de 10 segundos. A mensagem de texto se sobrepõe ao conteúdo que está sendo visualizado na tela, e o cidadão só consegue continuar utilizando o aparelho depois que visualizar o conteúdo da mensagem

