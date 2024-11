Conheça Analândia, um destino turístico repleto de natureza, história e cultura

A Cachoeira Salto Major Levy é uma das mais visitadas da região, localiza-se perto da entrada da cidade. - Crédito: divulgação

A Estância Turística de Analândia, localizada no centro-leste paulista, a 224 km da capital, já teve outras denominações. Inicialmente chamada de Cuscuzeiro, devido ao formato do pico que compõe sua paisagem, e posteriormente Anápolis, em homenagem à padroeira Sant’Ana, a cidade hoje integra a Região Metropolitana de Piracicaba.

Com cerca de 5.056 habitantes (IBGE/2020), Analândia se destaca pelo turismo ecológico e natural. O título de estância foi concedido em 1966, e desde então, atividades como bóia cross, rafting, escaladas, cicloturismo e caminhadas fazem parte das opções de lazer. Além disso, o clima agradável, com dias quentes e noites frescas, atrai visitantes em busca de bem-estar.



A Cachoeira da Bocaina, em Analândia, tem 45 m de queda d’água e possui uma belíssima vista de lá de cima.



Principais atrações

Entre os pontos turísticos, a Cachoeira Salto Major Levy, próxima à entrada da cidade, é uma das mais visitadas. Já para os amantes de história, a Antiga Estação Ferroviária “Annápolis”, restaurada, preserva um vagão original e a Casa do Chefe da Estação.

No turismo religioso, a Igreja Matriz de Sant’Ana, inaugurada em 1887, guarda imagens sacras, incluindo uma peça centenária em madeira da padroeira.



Morro do Cuscuzeiro.



Eventos e natureza

A cidade promove eventos como Carnaval, Festa de Sant’Ana, Boi no Rolete e Romaria dos Cavaleiros, além de leilões em fazendas.

Entre as formações naturais, o Cuscuzeiro é um dos maiores atrativos. Com sua elevação rochosa semelhante a um cuscuz, é ideal para escaladas e trilhas. Já o Morro do Camelo, com sua forma que lembra um camelo deitado, oferece vistas panorâmicas de toda a cidade.

Outros locais imperdíveis incluem a Reserva Natural da Ponte Amarela, perfeita para caminhadas ecológicas e banhos em piscinas naturais, e as cachoeiras, como a Bocaina, com uma queda de 45 metros, e o Escorrega, ideal para famílias com crianças, graças à sua infraestrutura completa com restaurante e camping.

Como chegar

De São Paulo, siga pelas rodovias Bandeirantes (SP-348), Washington Luís (SP-310) e Deputado Rogê Ferreira (SP-225) até o destino.

Leia Também