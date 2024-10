Previsão indica dias seguidos de chuva a partir desta quinta-feira

Chuva - Crédito: Pixabay

Quarta-feira (09/10)



O dia começa com Tempo estável e com poucas nuvens em parte do estado de São Paulo. Porém, com aumento da nebulosidade e chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado, devido a formação de áreas de instabilidade, associadas a um sistema de baixa pressão sobre o continente. Temperaturas elevadas.

Quinta-feira (10/10) e Sexta-feira (11/10)



A chegada de um novo sistema frontal, intensifica as instabilidades sobre o estado de São Paulo, deixando o céu nublado com chuvas e trovoadas. Temperaturas com leve declínio.

IPMET

Leia Também