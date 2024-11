Após calorão, chuva volta ao estado de SP; veja quando

Pedestre caminha com guarda-chuva em rua de São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (27/11)



Tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva para o estado de São Paulo, no período da manhã. Com o aquecimento no período da tarde, haverá aumento da nebulosidade e possibilidade de ocorrências de chuvas em pontos isolados no setor oeste do estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (28/11)



Durante a manhã, o Tempo permanece estável, com predomínio do sol em todo o estado de São Paulo. A partir da tarde, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente e a aproximação de uma frente fria pelo oceano, favorecerá o aumento da nebulosidade e ocorrências de pancadas de chuvas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (29/11)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, porém permanece a condição de instabilidade, devido a permanência do sistema de baixa pressão sobre o continente. Desta forma, continua a condição de instabilidade com previsão de pancadas de chuvas no estado de São Paulo. As temperaturas estarão em declínio. (Fonte IPMET).

