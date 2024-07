Acidente com ônibus que seguia para Aparecida deixa 10 mortos no interior de SP

Ônibus ficou destruído - Crédito: Defesa Civil

Um acidente de ônibus na Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, resultou em 10 mortes e 43 feridos.

O acidente aconteceu por volta das 00h17 no sentido norte da rodovia, próximo ao km 171. De acordo com o relato do motorista, o veículo trafegava normalmente pela faixa 1 quando sofreu uma pane mecânica que travou a direção, fazendo com que ele perdesse o controle e colidisse com um pilar do viaduto José Carlos Tallarico. O ônibus, que partiu de Itapeva, tinha como destino a cidade de Aparecida.

No local do acidente, 10 pessoas foram encontradas sem vida. Seis vítimas com ferimentos graves, 13 com ferimentos moderados e aproximadamente 24 com ferimentos leves foram socorridas e encaminhadas para os hospitais de Itapetininga e Sorocaba.

Equipes da Concessionária CCR e do Policiamento Rodoviário (CPRv) estiveram presentes para monitorar e sinalizar o trânsito, sendo necessária a interdição total da pista durante o atendimento da ocorrência. Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Concessionária CCR, a Polícia Técnico-Científica, a Funerária e o Policiamento Rodoviário (CPRv) também compareceram ao local.

No momento, a faixa onde o ônibus se encontrava permanece interditada para perícia. O veículo já foi retirado da pista.

Com informações do Jornal Cruzeiro do Sul

Leia Também