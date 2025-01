Acidente com avião deixa piloto morto e cinco feridos

Segundo a prefeitura da cidade paulista, às 11h23, foi confirmada a morte do piloto.

Segundo última atualização da prefeitura, no final da manhã de quinta, foram resgatadas quatro pessoas do avião, sendo um casal e duas crianças.

De acordo com informações da Santa Casa da cidade, às 11h52, há cinco vítimas hospitalizadas (três adultos e duas crianças), sendo um adulto em estado grave e uma criança sob monitoramento, potencialmente grave. Dentre os três adultos, um dos pacientes não estava na aeronave.

A Rede VOA, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba, informou que o avião saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada.

Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da cabeceira e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores da regional de São Paulo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Segundo a FAB, a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

O Cenipa tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

