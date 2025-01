44% dos universitários já trancaram o curso por não conseguir pagar mensalidades, revela pesquisa da Serasa

Realizada em meio ao período de rematrícula nas universidades, pesquisa da Serasa revela que 44% dos estudantes que já tiveram dívidas precisaram trancar o curso justamente por não conseguir pagar as mensalidades em dia. Tão preocupante quanto esse cenário, 24% dos entrevistados admitiram ter dificuldade de se concentrar durante as aulas, devido às contas atrasadas.

O desemprego aparece como principal motivo para interromper os estudos, apontado por 29% dos estudantes. Na sequência, aparece a necessidade de priorizar o pagamento de outras contas (19%), a redução de renda (12%). Chama a atenção que gastos com remédios ou tratamentos médicos representem 11% das causas apontadas para o trancamento da matrícula.

Dívidas ao redor de R$ 7 mil

Produzido em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo ouviu somente alunos endividados com instituições de ensino. Nove em cada 10 alunos entrevistados deles afirmaram arcar com as despesas do curso inteiramente sozinhos, demonstrando uma mudança no comportamento do estudante brasileiro que, por décadas, teve os pais como financiadores dos estudos. Também impressiona que as dívidas, para 63% dos entrevistados, estão na casa dos R$ 7 mil, o equivalente a quase cinco salários-mínimos.

Ainda segundo a pesquisa, 59% dos endividados consideram importante regularizar as dívidas e seguir estudando. “As dívidas costumam atrapalhar o rendimento dos estudantes, gerando falta de foco durante as aulas e em outras dificuldades extraclasse”, comenta Aline Maciel, gerente da Serasa. “Dessa forma, a renegociação dos débitos deve ser o primeiro passo para quem pretende aproveitar o momento de rematrículas e voltar a estudar em 2025 e restabelecer sua tranquilidade financeira”.

As redes de ensino superior

Mais de 1,6 milhão de estudantes podem negociar suas dívidas com universidades em todo o Brasil a partir da plataforma Serasa Limpa Nome. No total, são 6,5 milhões de ofertas disponíveis para negociação com descontos de até 99% e possibilidades de parcelamento. Ao todo, são 68 instituições parceiras, como as faculdades das redes Ânima Educação, Estácio, Anhanguera, Pitágoras, UNIC, Uniderp e Unopar.

Para conferir as ofertas e condições disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome, estudantes e demais consumidores com dívidas no setor educacional podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar de forma online:

