SANCA CUP reunirá mais de 4000 atletas na maior competição de futebol das categorias de base do Brasil

Tem início neste domingo, 19, a Copa São Carlos de Futebol - SANCA CUP’, edição 2020. Realizada pela Cinbrala Eventos Esportivos, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria de Esportes e Cultura, a competição considerada a maior do futebol das categorias de base no país, reunirá cerca de 55 delegações, 200 equipes e aproximadamente 4.000 atletas.

A cerimônia de abertura – com entrada franca ao público - acontece no Estádio Municipal “Luís Augusto de Oliveira” – o Luisão, a partir das 19h30 deste domingo, contando com o desfile das delegações participantes. Já os jogos têm início na manhã da segunda-feira, 20, a partir das 7h30, em 12 campos do complexo esportivo sãocarlense. Informações sobre local, endereço, horários e confrontos podem ser acessados no site www.cinbrala.com.br

Um grande sucesso em suas três últimas edições, a SANCA CUP 2020 já superou os números de suas antecessoras: somente na primeira fase serão realizados 306 jogos e, no seu total, 426 partidas disputadas entre times de nove categorias, desde a Sub 10 à Sub 18. Para isso uma estrutura de 12 estádios/campos foram devidamente preparados para receberam os jogos que vão até o dia 25 de janeiro. Serão utilizados o campo do ‘Zuzão’, os dois campos do Clube Faber Castel, arena da Vila Isabel, estádio do Luisão, campo do Chico Preto, os dois campos do Paulistinha, campo da ADESM, o da UFSCar, o do clube da Tecumseh e o da Arena Rubi, em Água Vermelha.

“Assim como nas outras edições, cabe à prefeitura ofertar a estrutura dos jogos. A gestão técnica, logística e operacional fica à cargo da Cinbrala. Nesta parceria, os custos serão da empresa que, além de transformar São Carlos durante o período do evento no centro das atenções do esporte, também deve contratar cerca de 90% de mão de obra local, para o seu operacional. Com o apoio das Secretarias de Esporte e Educação, estamos bastante otimistas com a Sanca Cup edição de janeiro, pois viemos de realizações bem sucedidas”, explicou Thiago de Jesus, superintendente da Cinbrala.

Outro fator positivo para São Carlos, além do fato de ser sede de um grandioso evento esportivo, é a projeção do aquecimento da economia. “Já fizemos alguns estudos e, pelo número de pessoas que estarão na cidade nesse período - que compreende pelo menos 07 dias -, devem ser gastos no comércio local, pelo menos R$ 1.000.000,00, uma boa injeção de recursos na economia são-carlense em um período de férias”, destacou Thiago.

REPRESENTATIVIDADE DE SÃO CARLOS - cerca de 10 delegações estarão entrando em campo representando a bandeira de São Carlos na SANCA CUP, num total de 1.500 atletas. Todos com tradição no futebol local, as equipes disputarão o campeonato com reais chances de título.

São elas: Ajax, Rio Trainning, ADESM, Electrolux, Mult Sports, Escola de Futebol Faber Castel, Nave Sal da Terra, Flamingo, Paulistinha e Chuteira de Ouro/Salesianos, as quais garantirão disputas em todas as categorias.

Para o Secretário de Esportes e Cultura de São Carlos, Edson A. Ferraz, além do fator econômico e da visibilidade da cidade, o que se destaca na SANCA CUP é a questão esportiva/social e mais diretamente a que envolve os atletas locais. “Antes, esses 1.500 atletas teriam que se deslocar para outras cidades, inviabilizando por exemplo o acompanhamento de seus pais. Hoje, estamos realizando um campeonato de altíssimo nível na nossa casa, promovendo a participação expressiva dos nossos atletas e possibilitando que seus pais acompanhem tudo isso de perto. E ressalte-se: em pleno período de férias quando costumeiramente as atividades esportivas são escassas. No nosso entendimento, o esporte não pode parar, por isso a nossa mobilização o ano todo”, destacou Ferraz.

PRESENÇA DE OLHEIROS – A SANCA CUP contará com nove categorias de disputa a partir da sub 10 à sub 18. Como envolve equipes de várias localidades do Estado, muitas delas fazem parte dos times de base de clubes profissionais e, nesse sentido os observadores técnicos ou simplesmente os "olheiros” também se fazem presentes para avaliação do potencial dos atletas e quem sabe, o garimpo de jovens talentos.

Até o momento confirmaram o envio de seus olheiros a Sociedade Esportiva Palmeiras; o Fluminense (RJ), o Corinthians (Porto Alegre/RS); o Paraná Soccer Technical Center – PSTC (Paraná) e a Ferroviária (Araraquara), Desportivo Brasil, Cruzeiro, Ponte Preta, Clube Atlético Mineiro, dentre outros.

SERVIÇO

4ª COPA SÃO CARLOS DE FUTEBOL JUNIOR – SANCA CAP

19 a 25 de janeiro de 2020

Realização: Cinbrala Eventos Esportivos

Apoio: Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria de Esportes e Cultura/ Secretaria de Educação

www.cinbrala.com.br

Facebook: www.facebook.com/Cinbrala

Informações: (016) 99234.1721

