Race Life, Tiquinho e São Geraldo sonham com o G4 no Interno da Faber

Race Life encara a WLM e quer a vitória para encostar no G4 - Crédito: Divulgação

A sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell promete ser intensa na manhã deste domingo, 21, no Cedrinho.

Isso porque as três equipes que estão nas últimas colocações na classificação, ainda sonham com a classificação para a semifinal. Mais que isso, tem reais chances. Mas para conseguir manter viva a esperança, todas têm que vencer os adversários que estão justamente nas primeiras colocações.

Race Life, com 7 pontos, está na quinta colocação; o Tiquinho/Vagão Maq, na sexta posição, com 4 pontos, a mesma pontuação do São Geraldo Tintas, no sétimo lugar. O líder Top Real folga na rodada.

Os jogos deste final de semana são os seguintes:

Campo 1

8h - Race Life X WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce

10h - Pão de Queijo x Tiquinho/Vagão Maq

Campo 2

8h - Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara x São Geraldo Tintas

Classificação

Leia Também